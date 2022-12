Iraq-Iran: premier Al Sudani, “discussioni serie con Teheran, vogliamo maggiore cooperazione” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano "Al Arabi al Jadid" la visita di Al Sudani in Iran mira anche a scongiurare una operazione militare da parte di Teheran nei territori iracheni, La visita del primo ministro iracheno in carica da ottobre, infatti, è giunta dopo che nei giorni scorsi i Guardiani della rivoluzione iraniana hanno ripreso a colpire la regione autonoma del Kurdistan iracheno e anche alcune città a maggioranza curda dell’Iraq federale con l’obiettivo di mirare soprattutto ai gruppi curdo-iraniani ospitati nella regione, come il Partito democratico del Kurdistan iraniano (Pdki), il Partito della libertà del Kurdistan (Kff) e il Partito Komala, accusati da Teheran di fomentare e sostenere le rivolte in corso da metà settembre nel Paese. “L'Iraq è il miglior Paese arabo della regione in termini di risorse naturali e umane, oltre che culturali, patrimonio storico e civiltà”, ha dichiarato la guida suprema iraniana Khamenei nell’incontro con Sudani , mettendo in luce la necessità di realizzare tutti gli accordi conclusi in precedenza da Teheran e Baghdad. (Irt)