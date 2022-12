Imprese: CNH Industrial, Richard Miller nominato Senior vice president of Internal Audit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- CNH Industrial annuncia oggi la nomina di Richard Miller a Senior vice president of Internal Audit. Richard - si legge in una nota - subentra a Carlo De Bernardi che ha deciso di andare in pensione dopo 38 anni di servizio dedicati all'azienda. Con questa nomina, Richard entrerà a far parte del Senior Leadership Team (SLT) dell'azienda. Richard Miller è entrato in CNH Industrial nel 1990. Da allora - continua la nota - ha assunto ruoli di crescente responsabilità nell'Internal Audit, più recentemente come Head of Internal Audit per la regione del Nord America. "Voglio ringraziare Carlo per aver guidato la nostra funzione di Internal Audit con eccellenza e governance impeccabile - ha dichiarato Scott W. Wine, Chief Executive Officer di CNH Industrial -. In Richard abbiamo un degno successore che continuerà a garantire che la nostra azienda operi secondo gli standard più elevati".(Com)