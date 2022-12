Usa: ex amministratore delegato di Ftx, non ho mai tentato di truffare nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sam Bankman-Fried, ex amministratore delegato di Ftx, la piattaforma per lo scambio di criptovalute recentemente collassata a seguito di uno scandalo multimiliardario di appropriazione indebita di fondi dei clienti, ha dichiarato di non aver “mai tentato di truffare nessuno”. L’imprenditore è intervenuto al DealBook Summit organizzato dal “New York Times”, nella sua prima apparizione pubblica dopo aver rassegnato le dimissioni dall’incarico di amministratore delegato di Ftx. “Sono rimasto scioccato a seguito della vicenda: ammetto di averne sottovalutato la portata”, ha detto (Was)