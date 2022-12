Difesa: segretario Usa sente omologo turco, preoccupazione per escalation in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo turco, Hulusi Akar, a cui ha fatto le condoglianze per l’attacco terroristico avvenuto a Istanbul il 13 novembre scorso. Austin, riferisce una nota del Pentagono, ha anche ribadito l’importanza della partnership strategica tra Stati Uniti e Turchia. Il segretario alla Difesa Usa ha anche ribadito la preoccupazione di Washington per la recente escalation nel Nord della Siria, e in particolar modo per gli attacchi aerei che hanno messo a repentaglio la sicurezza del personale militare Usa di stanza nella regione. (Was)