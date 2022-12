Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Evento "Mobility Alliance, insieme per il futuro della mobilità": saluti istituzionali di Carlo Tosti, presidente Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e di un rappresentante del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Aula Magna del Campus Bio-Medico in via Álvaro Del Portillo 21 a Roma (ore 9:30)- Al via il diciottesimo Congresso nazionale dell'Arci dal titolo "Per uscire da un incubo non basta svegliarsi. Bisogna sognare più veloce" e che va avanti fino al 4 dicembre. I lavori si apriranno acon la relazione del presidente nazionale uscente Daniele Lorenzi. Auditorium Antonianum in viale Manzoni 1 a Roma (ore 15:30)- "Premio Minerva Roma Donna Manager e Azienda d'Eccellenza 2022 - seconda edizione": Unindustria e Federmanager Roma promuovono la seconda edizione del premio con l'obiettivo di coinvolgere le imprese associate in un percorso di valorizzazione del contributo delle donne al mondo del lavoro. Interverranno Fausto Bianchi, vicepresidente di diritto e presidente Comitato piccola industria; Sabrina Florio, presidente Anima per il sociale e vicepresidente Unindustria con delega al Centro Studi; Valeria Giaccari Co-founder Orienta e Coordinatrice Progetto Steam-iamoci Unindustria; Stefania Santucci Coordinatrice Gruppo Minerva Federmanager Roma. Sede di Unindustria in via Andrea Noale 206 a Roma (ore 15:00) (Rer)