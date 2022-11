Terrorismo: Casa Bianca, leader Stato islamico non è stato ucciso durante operazione Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte di Abu al Hasan al Quraishi, leader dello Stato islamico, non è il risultato di una operazione delle forze statunitensi. Lo ha confermato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Gli è toccata la stessa sorte del suo predecessore, ucciso a febbraio: gli Stati Uniti sono soddisfatti nel vedere la velocità con cui vengono eliminati i leader dello Stato islamico, e continueranno a lavorare con i partner internazionali per combattere il terrorismo internazionale”, ha detto. (Was)