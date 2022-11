Brasile: numero di aziende insolventi raggiunge record storico a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di aziende insolventi in Brasile è cresciuto dell'8,5 per cento anno su anno a ottobre 2022, raggiungendo quota 6,33 milioni, record delle serie storiche iniziate nel 2016. Lo riferisce il quotidiano "Valor Economico" analizzando i dati ufficiali della società di recupero crediti Serasa Experian. Secondo il quotidiano, i conti delle imprese brasiliane iniziano a mostrare segni di deterioramento, riflettendo il peggioramento della situazione finanziaria delle famiglie e gli effetti dell'aumento dei tassi di interesse. I dati di Serasa mostrano che circa il 53 per cento delle aziende inadempienti proviene dal settore dei servizi. Le imprese commerciali rappresentano il 38 per cento del totale, mentre quelle del settore industriale l'8 per cento. Considerate le loro dimensioni, le micro e piccole imprese rappresentano quasi l'89 per cento delle imprese morose. (segue) (Brb)