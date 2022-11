Ischia: Musumeci, Legnini commissario straordinario Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' il dottor Giovanni Legnini il commissario straordinario per la Protezione civile ad Ischia. È stato nominato dal dipartimento della Protezione civile d’intesa - come vuole la legge - con la regione Campania. Legnini è in atto commissario per la ricostruzione post terremoto ad Ischia. Un commissario già dotato di struttura tecnica, per l’incarico in atto ricoperto, ci è apparsa la scelta più pertinente dal punto di vista tecnico e logistico. Da domani dovrà mettersi al lavoro per affrontare, d’intesa con il nostro Dipartimento nazionale, gli adempimenti che la legge gli affida". Lo annuncia su Facebook il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. (Rin)