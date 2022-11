Iraq-Iran: premier Al Sudani, “discussioni serie con Teheran, vogliamo maggiore cooperazione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia Sudani, ha affermato di aver tenuto “discussioni serie” nella sua recente visita in Iran e di volere una maggiore cooperazione con la Repubblica islamica “per fare progressi nei settori della sicurezza, dell'economia, della cultura e del turismo”. Il capo del governo iracheno è tornato oggi a Baghdad dopo una visita di due giorni a Teheran. Sudani ha riferito via Twitter di aver incontrato il leader supremo Ali Khamenei, con il quale ha intavolato una “discussione seria”. Al Sudani, il quale è sostenuto da una coalizione di partiti pro-Iran nel parlamento di Baghdad, si è recato ieri a Teheran per la sua terza all’estero dall’inizio del suo mandato. (segue) (Irt)