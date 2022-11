Usa: leader repubblicano McCarthy a commissione 6 gennaio, conservate tutta la documentazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della minoranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, ha chiesto alla commissione d’inchiesta sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 di conservare tutta la documentazione relativa alle indagini condotte finora, inclusi i materiali che non saranno compresi all’interno del rapporto finale che i deputati si stanno preparando a pubblicare. In una lettera inviata a Bennie Thompson, il presidente della commissione, McCarthy ha ricordato “a tutto lo staff di conservare la documentazione e le trascrizioni delle testimonianze raccolte durante le indagini”. Si tratta di un nuovo segnale delle inchieste giudiziarie che i repubblicani si stanno preparando ad avviare, una volta che avranno il controllo della Camera quando si sarà insediato il nuovo Congresso. In particolare, McCarthy potrebbe sfruttare una eventuale indagine sulla commissione per contestare il rapporto che i parlamentari stanno per pubblicare sul ruolo giocato dall’ex presidente Usa, Donald Trump, nel quadro delle proteste del 6 gennaio 2021. (Was)