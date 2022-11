Vaticano: Perlasca, i temi del memoriale furono suggeriti da Francesca Chaouqui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, nel corso della 39esima udienza del processo che si tiene in Vaticano sull'utilizzo dei fondi della Segreteria di Stato, c'è stato un nuovo colpo di scena. Il Promotore di Giustizia, Alessandro Diddi, ha depositato nuovi documenti che attesterebbero come sia stata Francesca Chaouqui, già commissario Cosea e protagonista dell'inchiesta Vatileaks2, la persona che suggerì a monsignor Alberto Perlasca i temi del memoriale consegnato ad agosto 2020. A consegnare i documenti al promotore di giustizia è stata Genevieve Ciferri, amica di Alberto Perlasca. Diddi ha spiegato di aver depositato, in relazione a questa documentazione, un nuovo fascicolo di inchiesta senza indagati e senza ipotesi di reato. Su precisa domanda, monsignor Alberto Perlasca ha spiegato che all'inizio la Ciferri aveva riferito che i temi fossero frutto di un confronto con un consulente giuridico: solo successivamente, per la precisione venerdì scorso, gli avrebbe riferito che a suggerire il da farsi fosse stata la Chaouqui. (Civ)