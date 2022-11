Imprese: Airbus e Renault insieme per sviluppare una nuova batteria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus e Renault collaboreranno per sviluppare una nuova batteria utile a prolungare l'autonomia delle auto elettriche e ad incrementare l'elettrificazione degli aerei. Lo hanno annunciato i due gruppi, spiegando che si tratta di un "accordo di ricerca e sviluppo". L'obiettivo è quello di "studiare le migliori opzioni per raddoppiare la densità energetica delle batterie entro il 2030, passando dalle attuali cellule chimiche (litio-ionio avanzato) a delle concezioni interamente solide", si legge in un comunicato. "Le nostre squadre di ingegneri dialogano con quelle di Airbus per fare convergere delle tecnologie trasversali che permetteranno sia di utilizzare del aerei ibridi e di sviluppare veicoli di domani", ha detto Gilles Le Borgne, direttore del reparto ingegneristico di Renault. (Frp)