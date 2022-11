Brasile: deforestazione in calo dell'11 per cento, ma l'Amazzonia perde un territorio pari al Qatar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati ufficiali pubblicati oggi provengono dal Progetto di monitoraggio satellitare della deforestazione nell'Amazzonia legale (Prodes), considerato il metodo più accurato per misurare il tasso di crescita della deforestazione. Organizzato a partire dal 1988, il sondaggio Prodes è considerato il più preciso per misurare i tassi annuali di deforestazione in Brasile. Il Prodes infatti utilizza l'intervallo tra agosto e luglio perché copre sia la stagione delle piogge che quella secca in tutta la regione amazzonica. (segue) (Brb)