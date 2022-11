Iraq-Iran: premier Al Sudani, “discussioni serie con Teheran, vogliamo maggiore cooperazione” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier dell’Iraq è stato ricevuto dal capo dello Stato iraniano Ebrahim Raisi presso il complesso storico e culturale di Saadabad. Energia, sicurezza alle frontiere e il riavvicinamento tra Iran e Arabia Saudita sono alcune delle questioni discusse nel corso dei colloqui tra funzionari iracheni e iraniani, riferisce il sito web “Shafaq”. "Lo status dell'Iraq è essenziale per garantire la pace e la stabilità nella regione, e garantire stabilità e responsabilità dei governi dei Paesi stessi", ha affermato Raisi in dichiarazioni riprese dall’agenzia di stampa “Ina”. A detta del capo dello Stato iraniano, la visita intrapresa da Al Sudani rafforzerà ulteriormente i legami tra Teheran e Baghdad e offrirà occasione per risolvere le questioni in sospeso. Raisi ha poi fatto riferimento alla presenza di forze straniere nella regione mediorientale, in particolare statunitensi, affermando che ciò “aumenta i rischi per la sicurezza” e, pertanto, è necessaria la loro fuoriuscita. (segue) (Irt)