Usa-Giappone: governi annunciano il quinto Forum imprenditoriale dell’Indo-Pacifico per il 12 gennaio

- I governi di Stati Uniti e Giappone hanno annunciato la quinta riunione del Forum imprenditoriale dell’Indo-Pacifico per il 12 gennaio 2023. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa. L’evento consentirà ai rappresentanti dei Paesi della regione di scambiarsi idee per garantire una crescita inclusiva e sostenibile nel lungo periodo. Particolare attenzione sarà dedicata alla sicurezza regionale, e alle opportunità di rafforzamento delle partnership commerciali nell’area indopacifica. (Was)