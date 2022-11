Governo: fonti Mit, interventi demolizione opere abusive su richieste Enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo di demolizione opere abusive del Mit per il periodo 2018-2023 è di 15 milioni di euro di cui sono già stati assegnati 10,4 milioni in tutto il Paese: gli interventi di abbattimento di opere abusive, comprese quelle annunciate oggi, sono frutto di specifiche richieste degli Enti locali. Il ministro Salvini, in carica da 40 giorni, continuerà a monitorare la situazione con la stessa determinazione dedicata ad altri dossier rilevanti come quello dello sblocco delle opere. Anche in quest’ultimo caso emergono dati positivi, basti pensare al via libera ad alcuni interventi come quello del ponte sardo Diana che per troppo tempo, come confermato oggi ufficialmente dalla regione Sardegna, era bloccato per problemi con la fauna ittica. Lo spiegano fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. (Rin)