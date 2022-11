Germania: “Handelsblatt”, Scholz ha isolato il Paese nell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, è riuscito a isolare la Germania nell'Ue con la sua politica volta alla difesa dell'interesse nazionale. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che in diversi Stati membri sono sorti dubbi sulla solidarietà tedesca, in particolare per le esitazioni del governo federale sull'introduzione di un tetto europeo al prezzo del gas. Allo stesso tempo, l'esecutivo guidato da Scholz ha approvato un fondo speciale da 200 miliardi di euro per fronte alla crisi dell'energia in Germania. Ora, prosegue il quotidiano, “nell'Ue si sta diffondendo il disagio che il (suo) membro più potente possa perseguire sempre più i propri interessi”. Intervistato da “Handelsblatt”, il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, ha affermato: “Senza programmi comuni dell'Ue e acquisti di energia congiunti, sarà difficile per i piccoli Paesi dell'Unione europea mantenere le misure anticrisi per più di un anno”. Secondo il capo della diplomazia di Vilnius, la Germania deve usare il suo “ruolo eccezionale” per chiarire nell'Ue che “i piccoli Stati membri non possono gestire da soli l'attuale crisi”. Tuttavia, è in Francia che il “Germany first” di Scholz ha provocato l'irritazione più forte, colpendo l'asse franco-tedesco. Il governo francese è stato, infatti, tenuto all'oscuro del piano contro la crisi dell'energia che Scholz aveva elaborato per la Germania. In questo modo, come lamentano fonti dell'esecutivo di Parigi, si è rotta la prassi consolidata secondo cui Germania e Francia si comunicano le iniziative di maggiore importanza che intendono intraprendere prima di attuarle. (segue) (Geb)