Afghanistan: Save the Children, attacco contro scuola a Samangan “ennesimo duro colpo per i bambini afgani”

- L’organizzazione non governativa Save the Children ha condannato l’attentato avvenuto oggi che ha colpito una scuola a Samangan, nel nord dell’Afghanistan, uccidendo almeno 19 persone e provocando oltre 20 feriti. “Ogni bambino ha il diritto di accedere ad un'istruzione sicura e le scuole dovrebbero essere un rifugio per bambine e bambini, non un campo di battaglia. I bambini in Afghanistan hanno affrontato enormi difficoltà e avversità negli ultimi mesi e questo è un ulteriore duro colpo per loro", ha dichiarato in una nota il responsabile per la comunicazione di Save the Children in Afghanistan, Keyan Salarkia. "Sebbene non siano ancora chiari tutti i dettagli di ciò che è accaduto oggi, quello che è chiaro è che gli attori armati dovrebbero astenersi dagli attacchi all'istruzione e proteggere i bambini in ogni momento. Continueremo a fare tutto il possibile per sostenere i bambini in Afghanistan ma l'unico modo per proteggerli davvero da attacchi come questi e in maniera definitiva è porre immediatamente fine a queste violenze", ha aggiunto Keyan Salarkia.(Res)