Egitto: ministro Esteri egiziano incontra a Roma il direttore generale della Fao

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha incontrato oggi a Roma il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) Qu Dongyu. Lo ha annunciato in una nota il portavoce del ministero degli Esteri egiziano, ambasciatore Ahmed Abu Zeid. Il ministro Shoukry ha apprezzato la partnership strategica a lungo termine tra l'Egitto e l'Organizzazione, sottolineando "l'impegno e il sostegno del suo paese al ruolo di Fao. Secondo quanto riferisce la nota, il ministro ha espresso apprezzamento per la partecipazione della Fao alla Cop 27, in particolare per quanto riguarda il coordinamento e la formulazione di iniziative relative all'agricoltura e alla sicurezza alimentare per la trasformazione sostenibile nella Giornata dell'adattamento e dell'agricoltura nella conferenza a Sharm El sheikh. Shoukry ha chiesto "di continuare la continua e fruttuosa cooperazione tra l'Egitto e la Fao". (segue) (Cae)