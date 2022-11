Tlc: Butti, obiettivo è avere rete nazionale a controllo pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo le notizie sulle mie affermazioni rese stamane all’evento 5G Italy. Mi rendo conto che il tema è scottante e che si possa fare confusione, così come immagino possano esserci speculazioni o manipolazioni per un argomento che tocca delicati interessi economici e finanziari. Ribadisco quanto detto, perché deve esserci assoluta chiarezza. A domanda del giornalista che chiedeva di un’Opa totalitaria su Tim, ho precisato che parlarne ora è pura fantasia e che, se quello fosse il caso, gli strumenti e le modalità saranno individuati a tempo debito dai soggetti in campo". Lo afferma in una nota il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, Alessio Butti. "Quanto a noi - aggiunge Butti -, ho poi ribadito i nostri intendimenti sul tema, a tutti ormai ben noti, che si ispirano alla opportunità di avere una rete nazionale, a controllo pubblico e wholesale only. Un obiettivo da raggiungere non solo secondo precise regole trasparenti e di mercato, ma anche in assonanza con i principi europei su difesa della competizione e tutela dei consumatori. Sappiamo dove vogliamo arrivare e lo faremo con l’obiettivo di assicurare all’Italia un nuovo ruolo internazionale nelle telecomunicazioni, tutelando il patrimonio di Tim e la difesa dei suoi lavoratori". (Com)