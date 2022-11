© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- La presidente della commissione Lavoro della Regione Lazio, Eleonora Mattia del Pd, presenta il rapporto di fine mandato: "Cinque anni dalla parte delle persone". Via di Portonaccio 23 a Roma (ore 18:00)- Presentazione del libro "Antonio Cederna: un giro d'orizzonte. Scritti, discorsi parlamentari e proposte di legge". Introduce i lavori Ferdinando Bonessio, consigliere capitolino di Europa verde. Interverranno: il presidente della commissione Ambiente di Roma, Giammarco Palmieri del Pd, e il consigliere delegato all'Ambiente di Città metropolitana, Rocco Ferraro della lista Civica Gualtieri. Palazzo Valentini a Roma (ore 17:00)- La Fondazione internazionale Don Luigi Di Liegro, in occasione del convegno "Dalla pandemia alla guerra: emarginazione fisica ed emotiva. L'impatto sul territorio raccontato dai media", consegnerà il Premio per il giornalismo e la ricerca sociale allo scrittore Daniele Mencarelli e al regista di Netflix Francesco Bruni per il libro e la serie tv "Tutto chiede salvezza", al caporedattore Tgr Lazio Roberta Serdoz, al reporter del Tg2 Giammarco Sicuro, al presidente del Siep Fabrizio Starace. Pontificia Università Gregoriana a Roma (ore 15:30) (segue) (Rer)