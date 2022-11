Kosovo: premier albanese Rama, ingiuste critiche a Kurti dopo accordo con Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese, Edi Rama, ha commento i negoziati di questa settimana tra Kosovo e Serbia a Bruxelles, conclusi mercoledì con un accordo. Rama ha detto di non essere d'accordo con le critiche rivolte contro il premier kosovaro, Albin Kurti. "Non sono affatto d'accordo con gli attacchi contro Albin Kurti dopo il giusto accordo che fortunatamente ha chiuso il percorso riaperto di sviluppi imprevedibili! Attaccare Albin perché si è comportato da primo ministro è come ritenerlo responsabile per non aver pensato e pronunciato allo stesso modo quando era in prigione", ha scritto Rama su Twitter. (Alt)