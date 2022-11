Mes: Albano, maggioranza conferma contrarietà a ratifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'esame delle mozioni sulla ratifica della riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) alla Camera dei deputati, "è emerso un orientamento chiaro della maggioranza. Esprimiamo la nostra contrarietà alla ratifica non per motivazioni ideologiche, come molti sostengono, ma perché riteniamo che le condizioni di accesso all'assistenza finanziaria siano eccessivamente stringenti. L'organizzazione intergovernativa e le sue regole devono essere oggetto di una riflessione comune, anche in considerazione delle mutate condizioni del quadro macroeconomico europeo. Come governo, il nostro impegno per dare seguito all'indirizzo emerso dalla Camera". Lo dichiara in una nota il sottosegretario all'Economia e Finanze, Lucia Albano. (Com)