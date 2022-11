© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEComune di Milano e Fondazione Cariplo presentano le linee guida per la sostenibilità dei sistemi alimentari delle Università. Alla presentazione partecipano Anna Scavuzzo, vicesindaco delegata alla Food Policy, Carlo Mango, Direttore dell'area Ricerca di Fondazione Cariplo, e i rappresentanti delle università coinvolte nell'iniziativa quali Università degli Studi di Milano, Politecnico, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università di Milano Bicocca, Università di Pavia, Università Bocconi e ATS.Cariplo Factory, Sala Arena, via Bergognone, 34 (ore 9:30)L’assessore alla cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione alla stampa della mostra "La carità e la bellezza", allestita in Sala Alessi dal 2 dicembre al 15 gennaio 2023.Palazzo Marino,Piazza scala, 2 (ore 12)Il Sindaco Giuseppe Sala interviene con un saluto all'incontro "Giovani e lavoro: quale futuro?", organizzato da Uil Milano Lombardia.Fondazione Luigi Rovati, Corso Venezia, 52 (ore 14)REGIONE“Disturbi del comportamento alimentare: a che punto siamo?” convegno organizzato dal Consiglio regionale in collaborazione con l’associazione no-profit Filolilla. Intervengono, tra gli altri, il vice presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti, il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli.Palazzo Pirelli, via F. Filzi, 22 (ore 9:30)Si riunisce il Consiglio regionalePalazzo Pirelli, via F. Filzi, 22 (ore 10)Il presidente Attilio Fontana, e gli assessori regionali Claudia Maria Terzi (infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile) e Raffaele Cattaneo (ambiente e clima) partecipano alla cerimonia di avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa e la linea ferroviaria del Sempione.Aeroporto di Malpensa, Stazione ferroviaria Terminal 2 (ore 10)L'assessore allo sviluppo economico, Guido Guidesi, consegna l'attestato di “Attività Storiche” alle imprese commerciali e artigiane della provincia di Brescia. Intervene, tra gli altri, anche Roberto Saccone, presidente della Camera di Commercio di Brescia.Camera di Commercio, via Einaudi, 23 Brescia (ore 10)L'assessore allo sviluppo economico, Guido Guidesi, consegna l'attestato di “Attività Storiche” alle imprese commerciali e artigiane della provincia di Mantova. All'evento prende parte tra gli altri anche Carlo Zanetti, commissario straordinario della Camera di Commercio di Mantova.MaMu Mantova Multicentre, Largo Pradella, 1 Mantova (ore 14:30)L'assessore all'ambiente e clima, Raffaele Cattaneo prende parte al convegno dedicato al primo anno di "Climada", progetto dedicato all'impatto del cambiamento climatico sui ghiacciai alpini, in particolare di quello più profondo in Italia, l'Adamello.Fondazione Cariplo, via Manin, 23 (ore 14:30)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, insieme all'arcivescovo di Milano Monsignor Mario Delpini e al sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e grandi eventi, Antonio Rossi, prende parte alla cerimonia inaugurale delle iniziative organizzate in piazza e a Palazzo Lombardia in vista delle festività natalizie.Piazza Città di Lombardia (ore 17:30)VARIEIl ministro all’agricoltura, Francesco Lollobrigida Partecipa alle Fiere Zootecniche Internazionali.Cremona Fiere, Piazza Zelioli Lanzini, 1 (Ore 10)Sesta tappa di Food Hub, l'iniziativa realizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e da Unioncamere nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020, con la collaborazione tecnico-scientifica di Borsa Merci Telematica Italiana e Italmercati. All'iniziativa partecipano tra gli altri: Riccardo Cuomo, Direttore Borsa Merci Telematica Italiana; Cesare Ferrero, Presidente Foody Mercato Agroalimentare Milano; Andrea Magarini, Direttore Food Policy Comune di Milano; Fabio Massimo Pallottini, Presidente Italmercati.Mercato Comunale Isola, Piazzale Lagosta, 7 (ORE 10:30)Presentazione della Trenitalia Winter Experience 22. Interviene Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia.Stazione di Milano Centrale, presso la Galleria Centrale, di fronte al FrecciaLounge (ore 11:30)Giovani e lavoro: quale futuro? Intervengono, tra gli altri, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala; il Segretario Generale UIL Milano Lombardia, Enrico Vizza ; PierPaolo Bombardieri, Segretario Generale UIL; Alessia Cappello, assessore comunale allo sviluppo economico e politiche del lavoroFondazione Luigi Rovati, Corso Venezia, 52 (ore 14)Presentazione del Rapporto sulla Qualità degli Outome clinici negli ospedali Italiani, elaborato in collaborazione da Agenas e da Aiop Nazionale.Hotel Westin Palace, Sala Castaldi, Piazza della Repubblica, 20 (ore 15) (Rem)