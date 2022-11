Medio Oriente: ministri Difesa di Francia e Turchia a colloquio su attacchi in Siria e Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro francese delle Forze armate, Sebastien Lecornu, ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo della Turchia, Hulusi Akar. Lo riferisce il ministero della Difesa francese, precisando che nel corso della telefonata avvenuta ieri le parti si sono scambiate reciproche valutazioni sulla situazione della sicurezza in Siria e in Iraq. Lecornu ha espresso la sua profonda preoccupazione per gli attacchi compiuti dalla Turchia nei due Paesi, attacchi che "portano a un'escalation delle tensioni che minaccia la stabilità della regione e i progressi compiuti da diversi anni dalla Coalizione internazionale nella lotta a Daesh". Il ministro francese ha inoltre avvertito che un intervento, in particolare a est dell'Eufrate, rischia di mettere in pericolo l'incolumità del personale della Coalizione che opera nel nord-est della Siria e di favorire la fuga dei combattenti di Stato Islam compromettendo così la sicurezza dei nostri concittadini in Francia. Lecornu ha infine ricordato l'attaccamento della Francia alla missione di lotta al terrorismo. (Frp)