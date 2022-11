Difesa: Rauti, vincere sfide di oggi per affrontare quelle future

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto in Ucraina "ha imposto al mondo contemporaneo la drammaticità della guerra e riproposto l'esigenza di uno strumento militare efficace ed adeguato, pronto e addestrato e se necessario capace di intervenire e combattere in scenari in continua evoluzione". Sono le parole del sottosegretario alla Difesa e senatore di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, alla conferenza organizzata dal Centro studi Esercito a palazzo Giustiniani. "Per affrontare le sfide del futuro, la Difesa deve vincere quelle di oggi. Ed investire nel settore militare è un'esigenza del Paese ed un dovere per garantire la stabilità e la sicurezza nazionale ed internazionale - ha evidenziato Rauti -. Dobbiamo rispettare gli impegni assunti e perseguire l'obiettivo del raggiungimento graduale del 2 per cento del Prodotto interno lordo da destinare alle spese militari; argomento centrale nell'agenda degli incontri internazionali e nei tavoli di partenariato, nei quali l'Italia gioca un ruolo sempre più importante. Lo sforzo di breve e medio termine dovrà essere concentrato anche sui programmi delle cosiddette forze pesanti e sulle capacità ritenute oggi necessarie per interagire in ambienti e in domini sempre più interconnessi con quello propriamente terrestre". (Rin)