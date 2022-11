Difesa: Rauti, vincere sfide di oggi per affrontare quelle future

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero sottolineare quanto il prezioso servizio svolto da un'agenzia come Nova, talvolta non venga valorizzato, un lavoro paziente ed attento svolto “dietro le quinte”" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- Il conflitto in Ucraina "ha imposto al mondo contemporaneo la drammaticità della guerra e riproposto l'esigenza di uno strumento militare efficace ed adeguato, pronto e addestrato e se necessario capace di intervenire e combattere in scenari in continua evoluzione". Sono le parole del sottosegretario alla Difesa e senatore di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, alla conferenza organizzata dal Centro studi Esercito a palazzo Giustiniani. "Per affrontare le sfide del futuro, la Difesa deve vincere quelle di oggi. Ed investire nel settore militare è un'esigenza del Paese ed un dovere per garantire la stabilità e la sicurezza nazionale ed internazionale - ha evidenziato Rauti -. Dobbiamo rispettare gli impegni assunti e perseguire l'obiettivo del raggiungimento graduale del 2 per cento del Prodotto interno lordo da destinare alle spese militari; argomento centrale nell'agenda degli incontri internazionali e nei tavoli di partenariato, nei quali l'Italia gioca un ruolo sempre più importante. Lo sforzo di breve e medio termine dovrà essere concentrato anche sui programmi delle cosiddette forze pesanti e sulle capacità ritenute oggi necessarie per interagire in ambienti e in domini sempre più interconnessi con quello propriamente terrestre". (Rin)