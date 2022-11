Usa: Powell (Fed), anticipa rialzo tassi di interesse dello 0,5 per cento a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Federal Reserve, Jerome Powell, ha anticipato un nuovo rialzo dei tassi di interesse pari a mezzo punto percentuale, in vista della prossima riunione del consiglio direttivo a dicembre. In un discorso al think tank Brookings Institution, Powell ha sottolineato la necessità di un ulteriore rallentamento all’interno del mercato del lavoro per riportare il tasso di inflazione entro la soglia del due per cento. Allo stesso tempo, il governatore della Fed ha riconosciuto che l’istituto centrale ha aumentato i tassi di interesse molto rapidamente, e che occorrerà del tempo perché i provvedimenti abbiano un impatto concreto sull’economia nazionale. “Un rallentamento nel rialzo dei tassi potrebbe arrivare già a dicembre”, ha detto Powell, aggiungendo che sono già stati riscontrati i primi segnali positivi, come un rallentamento dei tassi di interesse in settori “particolarmente sensibili”, come l’edilizia. Tuttavia, ha continuato, il calo dei prezzi “potrebbe non essere sufficiente” se le aziende non rallenteranno il ritmo delle assunzioni. (Was)