Prima Scala: il 7 dicembre torna la tradizionale cena alla Società del Giardino

- Dopo l’ormai attesissimo Boris Godunov di Modest Musorgskij diretto da Riccardo Chailly con la regia di Kasper Holten, la serata di Sant’Ambrogio torna a concludersi con la tradizionale cena per festeggiare gli artisti e ringraziare i partner alla Società del Giardino. Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia, l’appuntamento sarà l’occasione per promuovere alcuni giovanissimi chef coordinati da Caffè Scala Banqueting, che curerà l’organizzazione della serata. Le promesse della cucina sono studenti del CAPAC - Politecnico del Commercio e del Turismo, la Fondazione di Confcommercio che offre servizi formativi nel settore del terziario: in tutto una ventina di ragazzi tra cucina, pasticceria e sala scelti tra i migliori iscritti. Il Teatro alla Scala e Caffè Scala aprono così al mondo delle scuole di formazione offrendo visibilità a un settore d’eccellenza del nostro territorio. Anche il menù, nella serata che segna il ritorno della cena di Sant’Ambrogio, sarà ispirato alla cucina lombarda e ai principi di ecosostenibilità e chilometro zero: risotto alla milanese con pistilli di zafferano dalle coltivazioni lombarde, cassoeula di vitello leggera e semifreddo al panettone. I tavoli saranno decorati con centrotavola concepiti come nature morte di frutta, verdura e fiori non recisi, completamente riutilizzabili.(Com)