Algeria: esercito cattura nove persone legate a gruppi terroristici

- Il ministero della Difesa dell’Algeria ha annunciato la cattura da parte delle unità dell’Esercito di nove persone sospettate di fornire supporto a gruppi terroristici, durante operazioni separate condotte in tutto il territorio algerino, tra il 23 e il 29 novembre 2022. In un comunicato, il ministero precisa che nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata, e del proseguimento degli sforzi volti a contrastare il narcotraffico nel Paese, distaccamenti dell'Esercito algerino, in coordinamento con i vari servizi di sicurezza, hanno inoltre arrestato durante varie operazioni in più regioni anche 62 narcotrafficanti, con il sequestro di un ingente quantitativo di stupefacenti (quasi 355 chilogrammi di cannabis e 116.940 pasticche di sostanze allucinogene). La stessa fonte ha anche precisato che analoghe operazioni militari nel sud dell'Algeria nei comuni di Djanet, Tamanrasset e Tindouf hanno portato all'arresto di 312 persone sospettate di prospezione illegale di vene aurifere e sequestrato quantitativi non precisati di armi, munizioni ed esplosivi.(Ala)