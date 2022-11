Germania-Ucraina: il Bundestag riconosce l'Holodomor come genocidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bundestag ha approvato la risoluzione che riconosce come genocidio l'Holodomor, la carestia provocata in Ucraina da Stalin tra il 1932 e il 1933. Il testo era stato elaborato in maniera congiunta dai partiti di governo con l'Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale (Csu), principali formazioni di opposizione. A favore della mozione hanno votato Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi, Partito liberaldemocratico (Fdp), Cdu e Csu. All'opposizione, i nazionalconservatori di Alternativa per la Germania (AfD) e i post-comunisti di La Sinistra si sono astenuti. Come riferisce l'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”, nel documento l'Holodomor viene condannato come “crimine contro l'umanità” e di natura politica. Ciò suggerisce “una classificazione storico-politica” della carestia provocata in Ucraina “come genocidio”. (Geb)