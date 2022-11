Usa: Biden, sciopero ferrovie sarebbe devastante, Senato agisca in fretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ringraziato i democratici e i repubblicani alla Camera dei rappresentanti per avere approvato la proposta di legge tesa ad evitare uno sciopero nazionale delle ferrovie. In una nota, il presidente Usa ha ricordato che una simile eventualità avrebbe “conseguenze devastanti per l’economia nazionale e per le famiglie”. Il Senato, ha aggiunto, deve “agire in fretta”, perché in mancanza di un accordo definitivo si rischiano problemi molto seri sulle catene di approvvigionamento. (Was)