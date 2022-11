Scuola: Valditara su dimensionamento, abbiamo salvato 90 posizioni rispettando vincoli Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul tema del dimensionamento scolastico vorrei precisare che le scelte del dicastero vanno nella doppia direzione di mitigare gli effetti delle normative precedenti e di osservare i vincoli dell'Europa in attuazione del Pnrr: non si può essere europeisti a corrente alternata, solo quando non costa alcuno sforzo". E' quanto ha chiosato il ministro per l'Istruzione e il Merito, Giuseppe Valditara, sulla questione del dimensionamento scolastico. "Le misure approvate dai ministri Azzolina e Bianchi hanno illuso il mondo della scuola, facendo credere che si potessero istituire nuove istituzioni scolastiche, ma facendosene carico per soli tre anni. Scaduta quella disciplina temporanea e transitoria (oggi in contrasto con il Pnrr) se non fossimo intervenuti si sarebbe arrivati a una disciplina più penalizzante per ben 90 posizioni di dirigente scolastico e direttore amministrativo. È importante quindi uscire da un equivoco su cui troppi stanno giocando: la norma da noi proposta non prevede chiusure di plessi scolastici, ma l'efficientamento della presenza della dirigenza sul territorio, eliminando l'abuso della misura della "reggenza", vero deficit organizzativo che abbiamo ereditato. Tra l'altro, la misura da noi voluta genera dei risparmi, che abbiamo ottenuto rimangano a beneficio del mondo della scuola e in particolare dei dirigenti scolastici. Questi sono fatti suffragati dall'analisi degli uffici tecnici del ministero". Quanto al contenuto - si legge in una nota - l'intervento normativo di riforma del sistema di dimensionamento della rete scolastica nazionale discende da una stringente indicazione europea, nell'ambito delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che mira ad adeguare la rete scolastica all'andamento anagrafico della popolazione studentesca. In particolare, la riforma si pone l'obiettivo di armonizzare la distribuzione delle Istituzioni scolastiche a livello regionale con l'andamento della denatalità, considerando un arco temporale di dieci anni e superando il modello attuale. Come detto, tale analisi impatta inevitabilmente con il decrescere della popolazione studentesca nella fascia compresa tra i 3 e i 18 anni. Le proiezioni dei dati demografici per i prossimi anni, infatti - continua la nota - rilevano una costante riduzione del numero della popolazione residente. Per individuare il tasso di diminuzione della popolazione scolastica, è stata calcolata l'incidenza media, riferita agli anni dal 2016 al 2021, degli alunni presenti nell'Anagrafe nazionale degli studenti sulla popolazione 3-18 anni - fonte Istat (2023-2034). La proposta tiene conto della riduzione degli studenti ma applica anche alcuni correttivi che tengono conto delle specifiche criticità di alcuni territori: comuni montani, piccole isole, minoranze linguistiche, cessazioni previste dei dirigenti scolastici, nuove immissioni in ruolo di dirigenti scolastici. (segue) (Com)