Scuola: Valditara su dimensionamento, abbiamo salvato 90 posizioni rispettando vincoli Pnrr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema introdotto dalla riforma si prefigge di ottenere: l'armonizzazione delle reti scolastiche a livello regionale con il numero degli studenti nell'arco temporale di dieci anni, favorendo una migliore programmazione pluriennale della rete scolastica; La riduzione progressiva delle reggenze (sino all'eliminazione) attribuite ai dirigenti scolastici e della prassi dei Dsga condivisi tra più scuole, con il miglioramento dell'efficienza amministrativa e gestionale; l'attribuzione alle Regioni di un contingente di Istituzioni Scolastiche (ovvero un numero complessivo di dirigenti scolastici e Dsga) che ciascuna Regione potrà organizzare autonomamente senza i parametri legati al numero minino di alunni per Istituto 600/400. Questo modello consentirà anche di programmare per ogni triennio il numero di istituzioni scolastiche, con dirigente scolastico e Dsga. Tale circostanza - prosegue la nota - permetterà alle Regioni di procedere a una pianificazione a livello locale adeguata alle esigenze del territorio e all'Amministrazione di programmare un piano di assunzioni sulla base dell'effettivo fabbisogno. Inoltre, la disposizione esclude il verificarsi di situazioni di esubero di dirigenti scolastici, tenuto conto del personale attualmente in servizio e della stima delle cessazioni per i prossimi anni. Dall'applicazione della misura, a seguito della razionalizzazione della rete scolastica e del minor fabbisogno di dirigenti scolastici e di direttori dei servizi generali e amministrativi, si genereranno dei risparmi di spesa certificabili anno per anno. (segue) (Com)