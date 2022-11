Scuola: Valditara su dimensionamento, abbiamo salvato 90 posizioni rispettando vincoli Pnrr (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Punto qualificante dell'impianto complessivo è la possibilità di reinvestire in modo strutturale tali risorse a favore del sistema scolastico. In particolare - sottolinea la nota - la norma consente di riutilizzare per incrementare: il Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche; il Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica; il Fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi; il Fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, numero 107, nonché al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico. In ogni caso, la scelta sulle specifiche destinazioni di tali risparmi sarà rimessa alla decisione del ministro dell'Istruzione e del Merito, che con un proprio provvedimento determinerà la finalizzazione delle risorse e la loro distribuzione, tenendo in considerazione le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti scolastici come soggetti direttamente coinvolti nel processo di riforma. (Com)