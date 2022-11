Difesa: media, Marocco starebbe negoziando con Cina acquisto bombe e missili a guida di precisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco starebbe negoziando con la China Aerospace Science and Technology Corporation (Casic) l’acquisto di armamenti tra cui bombe e missili a guida di precisione, lo riferisce il sito specializzato “Tactical Report”. Il regno starebbe anche negoziando l'acquisto di aerei Wing Loong 1 e Wing Loong 2 e droni da combattimento. Il Marocco è un acquirente abituale di attrezzature per la difesa cinesi. Nel 2021, il Paese nordafricano ha inaugurato la sua prima base militare dedicata alla difesa aerea a lungo raggio per ospitare un lotto del sistema di difesa aerea a lungo raggio cinese FD-2000B. L'accordo è in linea con la strategia del Marocco per aumentare le sue capacità di difesa. L'arsenale militare delle Forze armate reali del Marocco ha subito importanti aggiornamenti negli ultimi anni. Il Paese ha acquistato attrezzature per la difesa all'avanguardia da una vasta gamma di partner internazionali tra cui Stati Uniti, Francia, Turchia e Israele. Nel novembre del 2021, il Marocco ha acquisito il sistema di sorveglianza e monitoraggio Skylock Dome System prodotto da Israele.(Res)