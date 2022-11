Brasile: conti settore pubblico chiudono ottobre in surplus di 7 miliardi di real (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare i governi degli stati e dei municipi hanno registrato il mese scorso un deficit da 3,9 miliardi di real (706 milioni di euro). Saldo positivo invece per i conti del governo federale, pari a 30,2 miliardi di real (5,4 miliardi di euro) e per quelli delle aziende statali per 711 milioni di real (128,8 milioni di euro). Con il risultato di ottobre, i conti pubblici raggiungono nei primi dieci mesi del 2022 un saldo positivo di 173,1 miliardi di real (31,3 miliardi di euro), pari all'1,82 del prodotto interno lordo (pil). (Brb)