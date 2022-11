Brasile: rapporto debito pubblico-Pil torna ai livelli pre pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto rivelato il Tesoro prevede che il debito continuerà ad aumentare e, secondo una proiezione effettuata nell'ambito del Piano annuale di finanziamento (Paf), raggiungerà a fine anno uno stock tra i 6.000 e i 6.400 miliardi (1.066 e 1.137 miliardi di euro). Il debito interno pubblico federale (Dpmfi), che rappresenta la parte del debito pubblico sul mercato interno, è aumentato dello 0,6 per cento, raggiungendo i 5.528 miliardi di real (982 miliardi di euro). Il debito pubblico federale esterno (Dpfe), risultato dell'emissione di obbligazioni sovrane (titoli di debito di stato) sul mercato internazionale e contratti sottoscritti in passato, ha registrato un calo del 2,53 per cento, chiudendo a 250 miliardi di real (44,4 miliardi di euro). (Brb)