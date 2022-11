Difesa: concluse esercitazioni aeree tra Israele e Stati Uniti, simulati vari scenari tra cui attacco all’Iran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la nota delle Idf, le esercitazioni hanno avuto luogo nei cieli dello Stato ebraico e sul Mediterraneo. Secondo il quotidiano “The Times of Israel”, il primo ministro uscente, Yair Lapid, ha osservato parte delle manovre dal centro di controllo sotterraneo dell'Aeronautica israeliana. Il capo di Stato maggiore delle Idf, Aviv Kohavi, il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, Tomer Bar, hanno mostrato a Lapid i vari scenari in fase di addestramento, con particolare attenzione alla minaccia rappresentata dall’Iran. "La cooperazione strategica con gli Stati Uniti e altri Paesi rafforza le capacità delle Idf di fronte alle sfide in Medio Oriente, principalmente in Iran", ha affermato Lapid in una nota diramata dal suo ufficio stampa. "Abbiamo partner in cielo e sulla terra, ma abbiamo anche il diritto di agire come riteniamo opportuno e difendere lo Stato di Israele", ha affermato. Secondo quanto riferito dai media israeliani, l'esercitazione congiunta è stata concordata durante il viaggio negli Stati Uniti del capo di Stato maggiore Kohavi la scorsa settimana. (Res)