Venezuela: Maduro, membri Piattaforma unitaria sono "golpisti e terroristi"

- Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha descritto i membri della Piattaforma Unitaria - la principale sigla delle opposizioni del Venezuela - come "golpisti e terroristi", appena quattro giorni dopo la ripresa dei negoziati di pace in Messico con la mediazione della Norvegia. "Questo gruppo di partiti politici di destra golpisti, interventisti, pro-gringo e terroristi che sono esistiti in Venezuela si chiamano Piattaforma Unitaria. Qualcuno dirà che sono duro. Non sono io, è la realtà", ha detto Maduro in una dichiarazione citata dai media locali. (Vec)