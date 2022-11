Germania: “Handelsblatt”, Scholz ha isolato il Paese nell'Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È poi interessante quanto rivelano fonti di Berlino. Prima di partire per Washington e incontrare il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Macron avrebbe dovuto avere un colloquio telefonico con Scholz. Secondo le indiscrezioni, Scholz avrebbe atteso invano che il suo telefono squillasse. Per l'eurodeputato francese Pascal Canfin, molto vicino a Macron, ora a Berlino vi è “la stessa mancanza di flessibilità” che portò a “gestire male la crisi dell'Eurozona di dieci anni fa”. Come in Francia, così in Grecia crescono i malumori e la delusione per quello che viene percepito come l'isolazionismo della Germania con Scholz come cancelliere. Al riguardo, Evangelos Mytilineos, tra i principali imprenditori greci e attivo nel settore dell'energia, osserva che “troppi dei problemi dell'Europa vengono dalla Germania”. Secondo l'industriale, i tedeschi “risolvono alcuni problemi, ma ne creano altri”. Mytilineos ha poi sottolineato che la Germania invoca la solidarietà nell'Ue, “ma la butta nel cestino della carta straccia se le sta bene”. Tra i delusi dalla Germania di Scholz vi è anche Enzo Moavero Milanesi, ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale dal 2018 al 2019. (segue) (Geb)