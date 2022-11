Germania: “Handelsblatt”, Scholz ha isolato il Paese nell'Ue (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'ex titolare della Farnesina, “la Germania, che ha sia il presidente della Commissione europea sia il gruppo più numeroso al Parlamento europeo ed è lo Stato più influente nel Consiglio europeo, avrebbe potuto assumere la guida di una forte iniziativa europea”. Purtroppo non è successo e da Berlino “non è stato fatto alcun tentativo di almeno una parvenza” di tale azione. Inoltre, Moavero Milanesi ha osservato che, quando si tratta di soluzioni europee proposte da altri Stati membri come l'idea di un tetto comune al prezzo del gas, da Berlino arriva “più silenzio che alternative”. In passato era diverso. “Abbiamo superato la crisi finanziaria anche grazie alla comprensione dei problemi dell'Italia da parte della cancelliera Merkel”, ha sottolineato Milanesi. L'ex ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale ha ricordato lo “spirito europeo” durante la fase più acuta della pandemia di Covid-19, quando il fondo dell'Ue per la ripresa dalla crisi del coronavirus venne guidato “in gran parte da Germania e Francia”. Secondo Moavero Milanesi, infine, “Merkel è sempre riuscita a dare l'impressione di pensare in termini non soltanto tedeschi, ma anche europei”. (Geb)