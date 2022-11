Egitto: ministro Esteri egiziano incontra a Roma il direttore generale della Fao (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua il direttore generale della Fao ha espresso le sue congratulazioni a Shoukry per il successo della Cop 27 ospitata dall’Egitto nella città di Sharm el Sheikh, ringraziando il governo del Cairo per aver ospitato l'ufficio regionale e l'ufficio nazionale dell'organizzazione. Infine, secondo quanto riferisce la nota del ministero degli Esteri egiziano, Shoukry e Qu Dongyu hanno convenuto di lavorare a stretto contatto per raggiungere il piano di riforme egiziano al 2030, sottolineando la volontà di affrontare le tematiche legate alla sicurezza alimentare correlate all'attuale scenario internazionale, l'importanza di sostenere i Paesi colpiti dalla crisi alimentare, lavorando insieme per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e un mondo libero dalla fame. (Cae)