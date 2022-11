Hong Kong: il segretario alla Sicurezza parla di “rivoluzione colorata” in città (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tragedia - che secondo molti internauti si sarebbe verificata proprio perché molti inquilini non sono riusciti a scappare a causa dei blocchi attuati nella zona per contenere i contagi - ha innescato duri scontri tra le forze di sicurezza e i manifestanti, che nella notte tra venerdì e sabato hanno chiesto con forza "la fine del lockdown". Le scuse del governo locale e l'allentamento di alcune restrizioni per i residenti - molti dei quali sottoposti a isolamento domiciliare da oltre cento giorni - non sono bastati a frenare l'indignazione pubblica, che ha travolto gli abitanti di altri grandi centri urbani come Shanghai. Proprio la metropoli della Cina orientale è stata teatro di una vera e propria rivolta, iniziata con una commemorazione pacifica delle vittime all'incrocio tra le strade Anfu Road e Wulumuqi Road. Circa 300 persone si sono radunate nel fine settimana chiedendo la fine delle draconiane misure di contenimento pandemico e intonando la strofa dell'inno nazionale che invita ad "alzarsi in piedi e a non essere schiavi". (segue) (Cip)