Hong Kong: il segretario alla Sicurezza parla di “rivoluzione colorata” in città (4)

- Qualcuno è arrivato a invocare le dimissioni dei vertici del Partito comunista cinese e del presidente Xi Jinping, che ha reso la lotta nazionale al Covid-19 uno dei principali obiettivi della sua azione politica. La situazione è precipitata rapidamente quando la polizia ha cercato di disperdere la folla, schierando circa 100 agenti: alcuni dimostranti sono stati picchiati e aggrediti con spray al peperoncino, più di una decina caricati su alcuni autobus - dove sono proseguite le percosse - e allontanati dal luogo degli scontri. La carica delle forze dell'ordine non ha risparmiato nemmeno i giornalisti stranieri intervenuti sul posto per documentare le contestazioni, durante le quali il corrispondente dell'emittente televisiva britannica "Bbc" Ed Lawrence è stato aggredito e detenuto per diverse ore. A nulla sono valsi i suoi tentativi di appellarsi al consolato britannico e le proteste presentate alla Cina dall'emittente, che secondo il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian ha fornito un resoconto impreciso della vicenda. La colpa di Ed Lawrence - nelle parole del falco della diplomazia cinese - è stata semplicemente quella di "non essersi qualificato come giornalista". Ancora più paradossali sono state le spiegazioni fornite dagli ufficiali responsabili del suo arresto, che secondo la "Bbc" sostengono di "aver agito per il suo stesso bene, per evitare potesse contrarre il Covid dalla folla". (segue) (Cip)