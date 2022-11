Hong Kong: il segretario alla Sicurezza parla di “rivoluzione colorata” in città (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'arco di poche ore la protesta si è allargata a macchia d'olio anche nelle metropoli di Wuhan, Canton e Chengdu, dove i manifestanti hanno chiesto "libertà di stampa e d'espressione" e intonato l'Internazionale. Qualcuno ha gridato: "Non vogliamo la 404 (censura)". "Non vogliamo governanti a vita. No agli imperatori", hanno aggiunto riferendosi implicitamente a Xi Jinping, che con una riforma costituzionale ha abolito il limite di due mandati presidenziali nel 2018. "Scusatevi (con il popolo)", hanno chiesto ancora i dissidenti, che hanno esibito fogli completamente bianchi per protestare contro la censura ed evitare l'arresto. Proprio i fogli immacolati sono diventati l'emblema di queste nuove proteste, tanto da essere divenute note sui social network come "rivoluzione degli A4". Stando alle immagini circolate su Twitter un produttore di Shanghai avrebbe deciso addirittura di vietarne la vendita, circostanza che poi è stata ufficialmente smentita dall'azienda con un comunicato. (Cip)