Tunisia-Libia: oggi a Tunisi sessione di lavoro tra le due delegazioni, focus su cooperazione

- Si è tenuto oggi presso il palazzo del governo a Tunisi, un incontro ad alto livello tra le delegazioni governative di Tunisia e Libia, guidate rispettivamente dalla premier Najla Bouden e dall’omologo del Governo di unità nazionale (Gun) Abdulhamid Dabaiba. Lo riferisce la presidenza del governo tunisino in un comunicato, secondo il quale “l’incontro rappresenta una rinnovata occasione per rafforzare ulteriormente i rapporti di solidarietà e cooperazione tra Tunisia e Libia, alla luce di un contesto regionale e internazionale che richiede di unire gli sforzi per un maggiore avvicinamento e cooperazione". Il capo del governo tunisino ha ribadito la ferma posizione della Tunisia "a fianco dei fratelli libici nel sostenere i loro sforzi per ripristinare sicurezza e stabilità", e ha sottolineato che la Tunisia "non risparmierà alcuno sforzo favorire un dialogo intra-libico e preservare l'unità e la sovranità nazionale della Libia". Bouden ha aggiunto che la Tunisia sostiene "la fraterna Libia per il raggiungimento dei suoi obiettivi circa le elezioni, proseguire il percorso democratico e ristabilire le sue istituzioni in modo permanente”. (segue) (Tut)