Tunisia-Libia: oggi a Tunisi sessione di lavoro tra le due delegazioni, focus su cooperazione (2)

- La premier tunisina ha espresso "soddisfazione per i passi compiuti sulla strada del ripristino della cooperazione economia e commerciale con la Libia, nonostante la pandemia di Covid-19 e la crisi ucraina” e ha invitato a “intensificare i contatti esplorando nuovi orizzonti promettenti”. Bouden ha confermato che la Tunisia cerca, in coordinamento con le autorità libiche competenti, di creare tutte le condizioni per facilitare gli spostamenti delle famiglie, tenendo conto dei casi umanitari, facilitando il passaggio di beni e servizi in entrambe le direzioni, oltre al rafforzamento della cooperazione tra le due parti in materia di salute e sicurezza, nonché al raggiungimento della sicurezza alimentare ed energetica, per far fronte alle sfide emergenti. Il primo ministro ha ricordato la necessità di mettere in atto meccanismi adeguati per beneficiare dei vantaggi complementari tra i due paesi e delle competenze e delle esperienze di successo disponibili nei settori delle risorse umane, della formazione professionale, delle moderne tecnologie, della sanità, dell'istruzione, dei trasporti e del turismo. La premier ha inoltre sottolineato il ruolo centrale del settore privato nei due Paesi per rivitalizzare ulteriormente le relazioni bilaterali e investire le importanti capacità per costruire partenariati strategici, attrarre investimenti e avviare imprese, a livello bilaterale, e anche nel quadro della cooperazione tripartita, in particolare verso il promettente mercato africano. (segue) (Tut)