Tunisia-Libia: oggi a Tunisi sessione di lavoro tra le due delegazioni, focus su cooperazione (3)

- Da parte sua, Dabaiba, ha sottolineato che la Libia e la Tunisia "hanno relazioni distinte che non possono essere compromesse" indicando che la situazione a livello internazionale e regionale sta assistendo a rapidi sviluppi. Il premier libico ha aggiunto che il popolo del Paese nordafricano è "determinato a imporre la propria volontà e realizzare le proprie speranze e aspirazioni per porre fine a tutte le fasi di transizione passando alla fase di costruzione e sviluppo”. Dabaiba ha ritenuto "che qualsiasi pericolo o destabilizzazione in Libia rappresenti un pericolo per la Tunisia, e ha aggiunto che " l'obiettivo comune è garantire una vita libera e dignitosa ai due popoli e aprire la strada alla costruzione di un futuro prospero per le generazioni future". Dabaiba ha chiesto di orientarsi verso il "rafforzamento e il consolidamento della cooperazione e dell'integrazione, scambiando esperienze e capacità in tutti i campi e lavorando per formare gruppi di lavoro congiunti che includano esperti dei due paesi in tutti i settori per definire gli obbiettivi comuni politici, di sicurezza ed economici". Il premier ha anche sottolineato l'importanza del coordinamento congiunto nella gestione dei valichi di frontiera tra i due paesi e la necessità di lavorare per porre fine “ai problemi riscontrati da un gran numero di cittadini e imprenditori libici”. (Tut)