Regno Unito: inflazione generi alimentari raggiunge livello record a novembre, al 12,4 per cento

- L'inflazione sui generi alimentari nel Regno Unito ha raggiunto un nuovo record a novembre, con il costo di carne, uova e latte che è aumentato in maniera molto rapida. Il dato in questione è passato dall'11,6 per cento di ottobre al 12,4 per cento di novembre su base annua, secondo il British Retail Consortium. Si tratta del più alto tasso di inflazione sui generi alimentari da quando sono iniziate le registrazioni nel 2005, e superiore all'inflazione annuale complessiva dei prezzi nei negozi, che ha registrato un record del 7,4 per cento a novembre, rispetto al 6,6 per cento di ottobre. (Rel)